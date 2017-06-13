В доме «кратовского стрелка» обнаружили арсенал оружия и две предсмертные записки
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме жителя подмосковного поселка Кратово, устроившего стрельбу по односельчанам, целый арсенал оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме жителя подмосковного поселка Кратово, устроившего стрельбу, по односельчанам целый арсенал оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В ходе разборов завалов дома после пожара оперативники нашли винтовку Мосина, сигнальный пистолет Walther, обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, винтовку «Пибоди Мартини», винтовку «Арисака», гранаты РГД-33, М-39 и М-24, а также две минометные мины, дымовую мину, два нарезных ствола, запалы, магазины, две артиллерийские гильзы 150 мм.
Кроме того, следователи обнаружили две предсмертные записки «кратовского стрелка» Игоря Зенкова. Содержание записок не раскрывается в интересах следствия.
В рамках расследования назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова.
Житель подмосковного поселка Кратово (Раменский район) Игорь Зенков вечером 10 июня открыл стрельбу по людям из окна своего дома. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, злоумышленник стал отстреливаться от них и забрасывать гранатами. Затем Зенков поджог свой дом и скрылся в лесу. В ходе многочасовой операции стрелок был ликвидирован.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое попали в больницу с ранениями. В ходе операции ранения получили четверо силовиков.