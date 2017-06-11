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11 июня 09:12

Силовики ликвидировали «кратовского стрелка» в ходе многочасовой операции

Сотрудники МВД России и Росгвардии ликвидировали жителя подмосковного поселка Кратово Раменского района, устроившего стрельбу по людям и силовикам. Спецоперация продолжалась несколько часов

Фото: Вести.ру

Сотрудники МВД России и Росгвардии ликвидировали жителя подмосковного поселка Кратово Раменского района, устроившего стрельбу по людям и силовикам. Спецоперация продолжалась несколько часов. В ней принимали участие около 200 сотрудников спецслужб.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что стрелок при задержании оказал активное сопротивление.

К вечеру субботу силовики блокировали злоумышленника в лесном массиве около Кратово. На место проведения операции прибыли дополнительные силы -три бронированных автомобиля «Тигр», а также транспорт спецназа. В Кратово также прибыли глава МВД Владимир Колокольцев и начальник подмосковного управления полиции Виктор Пауков, сообщает «Интерфакс».

Житель Кратово Игорь Зенков отстреливался на протяжении нескольких часов. За это время произошло 14 взрывов. В результате спецоперации пострадали четверо спецназовцев.

Стрельбу бывший сотрудник МЧС России Игорь Зенков открыл в поселке вечером в субботу, 10 июня. Мужчина забаррикадировался в собственном доме и стал стрелять по прохожим. Когда к дому прибыли полицейские, он начал бросать гранаты. От переговоров стрелок отказывался, после чего поджог дом и скрылся в лесу. В результате действий преступника погибли четыре человека, есть раненые.

По неофициальным данным, Зенков страдал психическим расстройством и ранее наблюдался у психиатров. По словам соседей, в конфликты ни с кем мужчина не вступал и был крайне замкнутым человеком.

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