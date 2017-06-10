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10 июня 22:14

В подмосковном поселке Кратово местный житель открыл стрельбу по людям

В Московской области сотрудники полиции блокировали и окружили вооруженного мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово Раменского района. В Росгвардии сообщили, что местонахождение злоумышленника установлено

Фото: Вести.ру

В Московской области сотрудники полиции блокировали и окружили вооруженного мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово Раменского района.

В Росгвардии сообщили, что  местонахождение злоумышленника установлено. Он блокирован в лесу рядом с поселком. Сдаться добровольно силовикам мужчина отказался.

Мужчина устроил стрельбу из жилого дома в поселке Кратово. По словам очевидцев, стрелок открывал огонь на любое движение снаружи. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, он применил против них взрывные устройства.

К настоящему времени известно, что в результате стрельбы тяжелые ранения получили два человека. Раненая женщина скончалась в больнице, а второй раненый находится в критическом состоянии. «КоммерсантЪ» сообщает о пятерых погибших. Еще 10 человек получили ранения.

В ходе операции по обезвреживанию стрелка осколочное ранение получил один из бойцов Росгвардии. В поселок Кратово прибыл начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков.

В полиции сообщили, что здание, из которого велась стрельба, загорелось. Силовики предполагают, что там могут находиться взрывные устройства.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелка зовут Игорь Зенков. Ему 49 лет. В правоохранительных органах предполагают, что мужчина находился под воздействием наркотических препаратов. По словам соседей мужчины, Зенков ранее работал в МЧС города Жуковский и даже возглавлял одно из управлений.

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