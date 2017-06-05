В Тверской области пьяный дачник расстрелял из ружья девять человек
В Тверской области в поселке Редкино житель садоводческого хозяйства «50 лет Октября» в ходе конфликта застрелили девять человек. Жертвами вооруженного дачника стали шесть мужчин и три женщины
В Тверской области в поселке Редкино житель садоводческого хозяйства «50 лет Октября» в ходе конфликта застрелили девять человек. Жертвами вооруженного дачника стали шесть мужчин и три женщины.
По предварительным данным, в ходе бытового конфликта один из его участников взял оружие и открыл огонь по своим оппонентам.
Первоначально сообщалось о восьми погибших. Однако в ходе осмотра территории, сотрудники Следственного комитета обнаружили в багажнике машины тело женщины с огнестрельными ранениями.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что подозреваемый в убийстве дачник хранил ружье (карабин «Тайга») с нарушениями требований законодательства. «Мужчина является законным владельцем огнестрельного оружия, но хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством», - сообщила Петренко, слова которой приводит ТАСС.
Как установило следствие, 45-летний житель Москвы распивал спиртное в компании малознакомых людей на даче. Во время застолья между гостями произошел конфликт. Подозреваемый уехал к себе на дачу, взял ружье, вернулся на место вечеринки и открыл огонь.
В полицию о происшествии в садоводческом хозяйстве сообщила девушка, которой удалось спастись. Подозреваемый был задержан полицейскими, когда пытался избавиться от трупов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Расследованием происшествия в поселке Редкино занимается главное следственное управление СК России. В Тверскую область прибыла бригада следователей и криминалистов.
В связи с массовым убийством в Тверской области Росгвардия планирует провести комплекс профилактических мер и проверок хранения огнестрельного оружия на дачах.
В ведомстве отметили, что летом многие владельцы оружия, выезжая на дачи, берут с собой огнестрельное оружие, но хранят и используют его с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях.