В Петербурге автомобиль вице-губернатора на большой скорости протаранил фургон
На Вознесенском проспекте около дома №24 столкнулись Audi A8 чиновника и автомобиль Fiat Ducato. На Audi A8 установлены государственные номера, которые принадлежат автобазе Смольного и закреплены за вице-губернатором Игорем Албиным
В Санкт-Петербурге на Вознесенском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля вице-губернатора Игоря Албина. Авария случилась еще во вторник, 30 мая.
На Вознесенском проспекте около дома №24 столкнулись Audi A8 чиновника и автомобиль Fiat Ducato. На Audi A8 установлены государственные номера, которые принадлежат автобазе Смольного и закреплены за вице-губернатором Игорем Албиным, сообщает «Фонтанка».
В результате аварии пострадали водитель и пассажир Audi получили ушибы. От удара в Audi треснуло ветровое стекло и сработали подушки безопасности.
Согласно предварительным данным, в служебной Audi в момент аварии находились водитель и помощник вице-губернатора Василий Быков. Самого Игоря Албина в машине не было.
На странице сообщества «Синие ведерки» в Facebook сообщается, что служебная иномарка врезалась со встречной полосы в фургон, который поворачивал во двор. По словам очевидцев, Audi ехала со скоростью 120 км/ч, спецсигналы включены не были. После столкновения с «Фиатом» водитель Audi снял номера и «мигалку». На пассажирском сиденье находилась девушка, а не мужчина, как пишут другие СМИ.
Также уточняется, что автомобиль Audi A8 принадлежал вице-губернатору Игорю Албину два года назад. Скрученные номера А003АА98 являются архивными и не соответствуют VIN номеру машины.