Врио вице-мэра Красноярска погиб в результате падения с 17 этажа
В Красноярске в результате падения с 17 этажа погиб временно исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Парыгин. По факту гибели чиновник проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение
В Красноярске в результате падения с 17 этажа погиб временно исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Парыгин. По факту гибели чиновник проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 29 мая. В полицию поступило сообщение о падении мужчины с 17 этажа дома в Железнодорожном районе. От полученных травм мужчина скончался на месте. В погибшем опознали врио вице-мэра Красноярска Юрия Парыгина.
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели чиновника. Рассматриваются все версии, в том числе и конфликт в семье, сообщает РИА Новости.
Юрий Парыгин ранее занимал должность главы Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года он выиграл конкурс на должность вице-мэра. В городской администрации Парыгин курировал имущественные и земельные отношения.