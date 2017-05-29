В Москве число жертв урагана выросло до 11 человек. Более 40 человек пострадали
В Москве ликвидируют последствия сильного урагана, жертвами которого стали 11 человек. В столице повалены десятки деревьев, повреждены автомобили и здания. Ураган также повлиял на работу общественного транспорта
В Москве ликвидируют последствия сильного урагана, жертвами которого стали 11 человек. В столице повалены десятки деревьев, повреждены автомобили и здания. Ураган также повлиял на работу общественного транспорта – из-за поваленных деревьев возникли перебои в движении поездов метрополитена и МЦК.
Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве около 16 часов по местному времени. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев, рекламных щитов, фонарных столбов. На Кировоградской улице ветром повалило остановку общественного транспорта, в результате чего погиб мужчина.
По уточненным данным, всего в результате урагана погибли 11 человек, более 40 получили травмы. В большинстве случаев причиной гибели людей стало падение деревьев. В мэрии Москвы сообщили, что семьи погибших в результат стихии людей получат денежные компенсации.
На юго-востоке столицы в районе улицы Верхние Поля ураган повалил башенный кран, а на Новорижском шоссе ветром разрушило пирамиду, созданную в 90-е российским инженером Александром Голодом.
В Гидрометцентре России сообщили, что ураган в столице может в течение суток еще повториться. «Прогнозируем, что в течение вечера и сегодняшней ночью будут повторения усиления ветра», - сообщил агентству ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.