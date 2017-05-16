В Волгограде в жилом доме произошел взрыв газа. Погибли два человека
В Волгограде во вторник, 16 мая, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, еще пятеро пострадали
Фото: Twitter/InfoResist
В Волгограде во вторник, 16 мая, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Согласно предварительным данным, в результате происшествия два человека погибли, еще пятеро пострадали.
Волгоградские СМИ сообщают, что в результате взрыва газа в жилом доме обрушился один подъезд с первого по четвертый этаж. По другим данным, взрывом разрушено 16 квартир.
Источник «Интерфакса» в службах технического надзора Волгоградской области сообщил, что причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при проведении газовых работ. Взрыв прогремел, когда в доме работали оперативные службы.
Аварийный дом расположен на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда.