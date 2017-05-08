В Ленинградской области обрушилась строящаяся школа. Есть погибшие
В Ленинградской области обрушилось строящееся здание школы. В результате происшествия погиб один рабочий. В настоящее время по факту обрушения проводится проверка
В Ленинградской области обрушилось строящееся здание школы. В результате происшествия погиб один рабочий. В настоящее время по факту обрушения проводится проверка.
Стройка расположена в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. По данным портала 47 News, спасатели обнаружили под завалами тело мужчины. Погибший был сотрудником компании, которая предоставила автомобиль с компрессором. По предварительным данным, мужчина уснул в автомобиле и не слышал, как работники стройки убегали с места происшествия.
Школа строится в жилом комплексе «Новое Мурино» на улице Новая между двумя корпусами дома №7. По словам очевидцев, рухнувшая крыша проломила целый этаж здания.
Строительством школы занимается компания ЦДС из Санкт-Петербурга. Застройщик должен был сдать школу в эксплуатацию 1 июня текущего года.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строящегося здания. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В настоящее время устанавливаются личности ответственных за соблюдение правил безопасности при строительстве школы.