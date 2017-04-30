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30 апреля 09:32

Сотрудника питерского метро, дежурившего в день теракта, заподозрили в халатности

В уголовном деле о теракте в петербургском метрополитене появился новый фигурант. Следственный комитет возбудил дело в отношении сотрудника подземки, который допустил на станцию «Академическая» предполагаемого смертника

Фото: sun-news.ru

В уголовном деле о теракте в петербургском метрополитене появился новый фигурант. Следственный комитет возбудил дело в отношении сотрудника подземки, который допустил на станцию «Академическая» предполагаемого смертника Акбарджона Джалилова.

Дело в отношении сотрудника петербургского метрополитена Константина Ипполитова возбуждено по статье «Халатность». В ходе проверки в метро выяснилось, что действия подозреваемого в день теракта «расходились с должностной инструкцией», сообщает «Фонтанка».

Подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях.

По версии СКР, 3 апреля Ипполитов поставил дежурить на входе на станцию «Академическая» двух стажеров вместо заболевшего инспектора службы контроля на метрополитене. Согласно инструкции, стажеры не могут использовать лучевую досмотровую установку.

Инспекторы Соболевский и Зубарев в момент прохода смертника с бомбой не контролировали работу металлодетекторов. До теракта они работали в беззвучном режиме, но вся информация отображалась на дисплее сверху "рамки". Однако оба инспектора находились у будки дежурного и не могли видеть оттуда дисплей металлоискателя.

Следователи полагают, что Джалилов провел разведку и выяснил, что у инспектором отсутствуют устройства для обнаружения взрывного устройства.

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Смертник подорвался в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек и более 50 пострадали.

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