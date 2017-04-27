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Происшествия
27 апреля 00:19

Причиной крушения самолета Ту-154 в Черном море назвали перегруз

Причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Министерства обороны России в Сочи стал перегруз. Такую версию на неофициальном уровне назвали участники расследования авиакатастрофы

Фото: ТАСС

Причиной крушения самолета Ту-154 летного отряда Министерства обороны России в Сочи стал перегруз. Такую версию на неофициальном уровне назвали участники расследования авиакатастрофы.

Эксперты сообщили, что при взлете из московского аэропорта Чкаловский вес лайнера вместе с грузом и топливом составлял 99,6 тонны.  После дозаправки в аэропорту Адлера вес самолета уже составил 110 тонн при нормативе в 98 тонн.

Источник «Газеты.ру» сообщает, что экипаж воздушного судна мог не знать о перегрузе. В противном случае, экипаж либо отказался от полета, либо осуществлял взлет с учетом перегруза.

По мнению участников расследования, при взлете пилоты догадались о перегрузе и решили вернуться в аэропорт вылета, однако для этого им не хватило высоты. Ситуацию могла усугубить плохая видимость, так как самолет взлетал в темное время суток. В итоге пилоты не могли визуально оценить близость к водной поверхности.

Отметим, что версия о перегрузе была озвучена некоторыми экспертами сразу после крушения Ту-154 в Черном море, так как самолет выполнял рейс в Сирию и вез много груза, однако тогда эту версию отвергли.

Самолет Ту-154 разбился в Черном море сразу после взлета из аэропорта Адлера. На борту лайнера находилось 92 человека. Все они погибли.

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