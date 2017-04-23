В Биробиджане задержание местного активиста переросло в столкновения с Росгвардией
Инцидент в Биробиджане произошел 21 апреля около дома Ивана Проходцева, где сотрудники правоохранительных проводили обыск. Активист связал обыски с уголовным делом и обвинениями в коррупции в адрес руководства компании «Уютстройиндустрия»
В Биробиджане акция работников одного из местных предприятий около дома активиста и организатора протестных митингов Ивана Проходцева переросла в столкновения с бойками Росгвардии. Теперь рабочим грозит уголовная ответственность по статье о применении насилия в отношении сотрудников полиции.
Инцидент в столице Еврейской автономной области произошел 21 апреля около дома Ивана Проходцева, где сотрудники правоохранительных проводили обыск. Активист связал обыски с уголовным делом и обвинениями в коррупции в адрес руководства компании «Уютстройиндустрия», которые он озвучил на митинге в начале апреля.
Одновременно с обыском в доме Проходцева бойцы Росгвардии блокировали производственную базу предприятия активиста «Бирсантехмонтаж» на улице Индустриальная. Возмущенные работники приехали на помощь к своему руководителю.
Около дома Проходцева собрались около 50 человек. Участников стихийной акции пытался успокоить начальник городской полиции Павел Журов. Затем один из работников предприятия обругал полицейского, и его попытались задержать. Это привело к началу столкновений между рабочими и бойцами Росгвардии.
Правоохранители валили людей на землю и применяли против рабочих приемы рукопашной борьбы. Некоторым пострадавшим понадобилась медицинская помощь, сообщает «Время Биробиджана».
Сам Иван Проходцев и его сын были задержаны. Их соратники попытались помешать задержанию, однако бойцы Росгвардии отбили атаку.
23 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
В СКР сообщили, что группа неизвестных лиц пыталась воспрепятствовать законной деятельности сотрудников СОБР отдела Росгвардии в регионе, применив насилие к ним и к другим сотрудникам правоохранительных органов, находившимся при исполнении.