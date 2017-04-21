В Хабаровске вооруженный мужчина открыл огонь в приемной ФСБ
В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства. По другим данным, погибли два человека – силовик и посетитель
В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства.
Источники ТАСС сообщают, что погибли два человека – силовик и посетитель. Еще один посетитель приемной получил ранения.
По данным БРК, в здание Хабаровского управления ФСБ вошел неизвестный с оружием и открыл огонь по находившимся там людям.
Нападавший ликвидирован. В настоящее время устанавливается его личность.
Обстоятельства происшествия, а также данные о погибших и пострадавших уточняются.