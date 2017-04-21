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21 апреля 12:40

В Хабаровске вооруженный мужчина открыл огонь в приемной ФСБ

В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства. По другим данным, погибли два человека – силовик и посетитель

В Хабаровске неизвестные совершили нападение на приемную управления ФСБ России по региону. По предварительным данным, в результате нападения погиб один сотрудник ведомства.

Источники ТАСС сообщают, что погибли два человека – силовик и посетитель.  Еще один посетитель приемной получил ранения.

По данным БРК, в здание Хабаровского управления ФСБ вошел неизвестный с оружием и открыл огонь по находившимся там людям.

Нападавший ликвидирован. В настоящее время устанавливается его личность.

Обстоятельства происшествия, а также данные о погибших и пострадавших уточняются.

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