В Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала» с экипажем в 12 человек
В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», следовавший под флагом Панамы. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию. В управлении МЧС России по республике Крым сообщили, что сигнал о помощи поступил от судна около 4 утра
В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», следовавший под флагом Панамы. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.
В управлении МЧС России по республике Крым сообщили, что сигнал о помощи поступил от судна в среду, 19 апреля, около 4 утра по московскому времени.
По предварительным данным, на борту сухогруза находился экипаж из 12 человек. Судно затонуло, пятерых моряков удалось спасти. В настоящее время ведется поиск остальных членов экипажа, сообщает РИА Новости.
По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, спасен только один человек с «Героев Арсенала».
В район кораблекрушения направлены находящиеся поблизости суда «Епископ», «Армада Навигато»р, «Барнет, Айгас» и «Аэлос», а также спасательный буксир «Демидов». В спасательной операции задействованы около 120 спасателей. Погодные условия в зоне поиска неблагоприятные - скорость ветра доходит до 20 метров в секунду, а волнение моря достигает четырех баллов.