В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего сына-инвалида должницы
В Екатеринбурге сотрудники коллекторского агентства подозреваются в избиении 11-летнего ребенка-инвалида. Коллекторы избили мальчика, чтобы добиться выплаты долга его матерью
В Екатеринбурге сотрудники коллекторского агентства подозреваются в избиении 11-летнего ребенка-инвалида. Коллекторы избили мальчика, чтобы добиться выплаты долга его матерью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ситуацию с расследованием дела взяла под свой контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
По данным следственного комитета, трое сотрудников коллекторского агентства избили 11-летнего мальчика-инвалида в лифте дома, где он проживает со своей матерью. От женщины коллекторы требовали выплаты долга в размере 300 тысяч рублей. Такую сумму мать ребенка должна банку «Хоум кредит». Однако сама женщина заверила, что никаких кредитов у нее нет.
По факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает портал E1.
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что инцидент в Екатеринбурге «выходит за рамки понимания».
«То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги», - отметила Кузнецова.