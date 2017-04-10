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10 апреля 00:54

В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего сына-инвалида должницы

В Екатеринбурге сотрудники коллекторского агентства подозреваются в избиении 11-летнего ребенка-инвалида. Коллекторы избили мальчика, чтобы добиться выплаты долга его матерью

В Екатеринбурге сотрудники коллекторского агентства подозреваются в избиении 11-летнего ребенка-инвалида. Коллекторы избили мальчика, чтобы добиться выплаты долга его матерью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ситуацию с расследованием дела взяла под свой контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По данным следственного комитета, трое сотрудников коллекторского агентства избили 11-летнего мальчика-инвалида в лифте дома, где он проживает со своей матерью. От женщины коллекторы требовали выплаты долга в размере 300 тысяч рублей. Такую сумму мать ребенка должна банку «Хоум кредит». Однако сама женщина заверила, что никаких кредитов у нее нет.

По факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает портал E1.

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что инцидент в Екатеринбурге «выходит за рамки понимания».

«То, что произошло в Екатеринбурге, выходит за рамки закона и понимания. Ребенка-инвалида избили и угрожали за чьи-то долги», - отметила Кузнецова.

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