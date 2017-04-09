В Москве столкнулись поезд и электричка. Пострадали около 50 человек
В Москве вечером в субботу, 8 апреля, произошло столкновение пассажирского поезда и электрички. В результате происшествия пострадали 50 человек. Всем им понадобилась медицинская помощь
В Москве вечером в субботу, 8 апреля, произошло столкновение пассажирского поезда и электрички. В результате происшествия пострадали 50 человек. Всем им понадобилась медицинская помощь, госпитализировано 12 человек.
Авария произошла 8 апреля в 22:40 на перегоне станций Фили — Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).
В РЖД сообщили, что электричка Москва - Усово столкнулась с двигавшимся за ним пассажирским поездом Москва - Брест из-за человека, который перебегал железнодорожные пути.
Машинист электрички применил экстренное торможение, после чего в него врезался пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда.
В поезде Москва – Брест находились 455 пассажиров и бригада, а в электричке - только машинист, его помощник и два контролера.
По факту столкновения поездов проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В РЖД сообщили, что в настоящее время движение поездов на Белорусском направлении полностью восстановлено. Поезда курсируют согласно расписанию.