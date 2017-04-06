В Петербурге произошел взрыв в 16-этажном жилом доме
В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов на проспекте Солидарности произошел взрыв. Очевидцы сообщают о двух сильных хлопках. Предположительно взрыв произошел в 16-этажном доме №21, корпус 3
Фото: Фонтанка.ру
В Санкт-Петербурге в одном из жилых домов на проспекте Солидарности произошел взрыв. Очевидцы сообщают о двух сильных хлопках.
Предположительно взрыв произошел в 16-этажном доме №21, корпус 3. Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, у здания отвалилась облицовка стены на уровне 13 этажа. Бетонная плита упала на припаркованный во дворе автомобиль.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Причина взрыва пока не сообщается.
Указанный жилой дом не подключен к газоснабжению, поэтому речь может идти не о взрыве бытового газа.
Напомним, утром в четверг силовики обезвредили взрывное устройство в доме на Товарищеском проспекте в Петербурге.