В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Бомба взорвалась в руках дворника
В центре Ростова-на-Дону утром в четверг прогремел взрыв. Бомба сработала в руках мужчины, который подобрал бесхозный предмет. Прохожий в результате взрыва получил ранения. В настоящее время он госпитализирован
В центре Ростова-на-Дону утром в четверг прогремел взрыв. Бомба сработала в руках мужчины, который подобрал бесхозный предмет. Прохожий в результате взрыва получил ранения. В настоящее время он госпитализирован.
Инцидент произошел около школы №5 на Садовой улице. Подозрительный пакет подобрал дворник, которому в результате взрыва оторвало руку, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На место происшествия прибыли саперы. Территория около школы оцеплена, проводится проверка места взрыва, сообщает издание «Блокнот Ростов-на-Дону».
По данным «Интерфакса», пострадавшему 46-летнему мужчине в результате взрыва оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.
ТАСС со ссылкой на источник в Росгвардии сообщает, что взрывное устройство было замаскировано под фонарик.