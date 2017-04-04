Сенатор Вадим Тюльпанов скончался в результате бытовой травмы
В Санкт-Петербурге скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. По предварительным данным, сенатор скончался в результате несчастного случая. Тюльпанов поскользнулся в бане и ударился головой. От полученной травмы политик скончался
Фото: vladtime.ru
В Санкт-Петербурге скончался член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. По предварительным данным, сенатор скончался в результате несчастного случая.
«Фонтанка» сообщает, что Вадим Тюльпанов поскользнулся в бане и ударился головой. От полученной травмы политик скончался.
Подробности трагического инцидента выясняются. На место происшествия выехали руководители правоохранительных органов, а также спикер Законодательного собрания северной столицы Вячеслав Макаров.
Вадим Тюльпанов представлял в Совете Федерации администрацию Ненецкого автономного округа.
Ранее он был сенатором от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.