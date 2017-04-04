На месте взрыва в петербургском метро найдены останки террориста-смертника
Согласно последним данным, в вагоне взорванного поезда криминалисты нашли фрагменты предполагаемого террориста-смертника. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются
Спецслужбы Киргизии допросили родственников подозреваемого в причастности к теракту в метрополитене Санкт-Петербурга 21-летнего выходца республики Акбаржона Джалилова.
Родственники подозреваемого рассказали, что Джалилов уехал в Россию вместе с родителями в 2011 году. Спустя некоторое время родители вернулись на родину, а сам Джалилов-младший остался работать в северной столице. В последний раз он приезжал в родной город в начале марта текущего года, сообщает агентство «24.kg».
Петербургский приятель Акбаржона Джалилова в свою очередь рассказал телеканалу РЕН ТВ о том, что вместе они работали в суши-баре.
«Три года назад мы с ним вместе работали, на тот момент спокойный пацан был. Работали, и все, больше ничего такого не было», - рассказал мужчина.
Отметим, что пока остается неизвестным, была ли бомба оставлена в вагоне поезда метро, или ее привел в действие смертник. Согласно последним данным, в вагоне взорванного поезда криминалисты нашли фрагменты предполагаемого террориста-смертника. «Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», - сообщили «Ленте.ру» в Следственной комитете.
Взрыв в вагоне электропоезда петербургского метро прогремел днем 3 апреля, когда состав следовал от станции «Сенная площадь» на станцию «Технологический институт». В результате теракта погибли 14 человек и еще 49 пострадали.
Сразу после взрыва в вестибюле станции «Площадь Восстания» была обнаружена еще одна бомба, замаскированная под огнетушитель. Ее обезвредили взрывотехники.