Подозреваемый в причастности к теракту в петербургском метро сам пришел в полицию
Житель Санкт-Петербурга, который попал на камеры видеонаблюдения в метрополитене и которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта, сам явился в правоохранительные органы. Сообщается, что мужчина непричастен к теракту в метрополитене
Житель Санкт-Петербурга, который попал на камеры видеонаблюдения в метрополитене и которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта, сам явился в правоохранительные органы. Сообщается, что мужчина непричастен к теракту в метрополитене.
«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», - сообщил источник РБК в следственных органах.
Ранее СМИ распространили скриншот с записи видеокамеры наружного наблюдения, на котором изображен человек с бородой и в черной одежде. По данным СМИ, этот человек подозревается к совершению теракта на станции «Сенная площадь».
По другим данным, взрыв в метро мог совершить смертник. Источник «Интерфакса» сообщил, что личность смертника уже установлена. По предварительным данным это 23-летний уроженец Средней Азии. Пока силовикам удалось выяснить что террорист пронес взрывное устройство в метро в рюкзаке. Версию о смертнике должна подтвердить или опровергнуть экспертиза ДНК.
Теракт в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля. Бомба сработала в вагоне поезда, который следовал от «Сенной площади» до станции «Технологический институт». По состоянию на утро вторника, в результате теракта погибли 11 человек и более 40 пострадали.
Еще одно взрывное устройство мощностью в один килограмм тротила было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».