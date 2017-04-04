Спецслужбы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в Петербурге
Правоохранительные органы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. По данным спецслужб, один из подозреваемых заложил взрывное устройство в вагон поезда, а второй – оставил бомбу на «Площади Восстания»
Правоохранительные органы объявили в розыск двух подозреваемых в совершении теракта в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. По данным спецслужб, один из подозреваемых заложил взрывное устройство в вагон поезда, а второй – оставил бомбу в вестибюле станции «Площадь Восстания», которая, к счастью, не сработала.
Ранее сообщалось, что террорист, оставивший портфель с бомбой в вагоне электропоезда, попал на камеры наружного видеонаблюдения. По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемый носит бороду и был одет в черную одежду. В распоряжении силовых ведомств имеется фоторобот предполагаемого террориста.
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Взрыв в вагоне электропоезда прогремел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 10 человек, более 40 пострадали. Мощность взорвавшейся в вагоне бомбы оценивают в 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте.
После взрыва в ходе проверочных мероприятий полицейские обнаружили в вестибюле станции «Площадь Восстания» еще одно взрывное устройство. По данным спецслужб, бомба была начинена поражающим элементами, ее мощность составляла около килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было обезврежено специалистами.
В Санкт-Петербурге в связи с терактом в метрополитене с 4 апреля объявлен трехдневный траур по погибшим.