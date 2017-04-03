Предполагаемый террорист из петербургского метро попал на камеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения в петербургского метрополитена зафиксировали предполагаемого террориста, устроившего взрыв в вагоне электропоезда. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в портфеле
Камеры видеонаблюдения в петербургского метрополитена зафиксировали предполагаемого террориста, устроившего взрыв в вагоне электропоезда. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в портфеле, который злоумышленник оставил в вагоне. Бомба взорвалась, когда поезд находился в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что предполагаемый террорист был одет в черную одежду. Также он носит бороду.
По данным правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составила 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обнаружено на станции «Площадь Восстания». Эта бомба не сработала и была обезврежена.
Согласно последним данным, в результате теракта погибли 10 человек и более 20 пострадали. По другим данным, число пострадавших приблизилось к 50.