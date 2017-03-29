В Пскове найдена мертвой чиновница из регионального комитета по природопользованию
Погибшая ранее занимала должность начальника отдела Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды администрации Псковской области. Женщина уволилась в январе текущего года
В Пскове найдена мертвой бывшая чиновница из администрации области. По предварительной версии, в ее квартиру проникли грабители, которые до смерти избили женщину.
Погибшая ранее занимала должность начальника отдела Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды администрации Псковской области. Женщина уволилась в январе текущего года.
Тело 47-летней Татьяны Александровны Волар нашли 11 марта в ее квартире. Судмедэксперты обнаружили на теле женщины множественные ушибы, кровоподтеки, садины. Смерть наступила из-за тупой травмы живота, в результате которой произошел разрыв печени с острой кровопотерей, сообщает «Псковский антикоррупционный фронт» (ПАФ).
По подозрению в совершении убийства полиция задержала 29-летнего ранее судимого мужчину и его 40-летнего приятеля. Подозреваемых задержали, когда те попытались через банкомат снять деньги, воспользовавшись банковской карточкой убитой Волар.
Псковские СМИ со ссылкой на источники в следственных органах сообщают, что в квартире Волар все было перевернуто вверх дном. Предположительно, грабители искали документы компрометирующего характера.
Журналисты отмечают, что внезапное увольнение Татьяны Волар из комитета по природопользованию и охране окружающей среды может быть связано со скандалом вокруг продажи живописного берега озера Калацкое в Печорском районе ООО «База отдыха «Калацкое»».
По неофициальным данным, компания принадлежит бизнесмену руководителю общественной организации «Деловая Россия» Виктору Почернину. Земельные участки площадью более 2 га вокруг озера были выкуплены базой отдыха в 2008 году всего за 31 тысячу рублей. Позднее к этой территории добавились еще 2 га земель лесного фонда.
Примечательно, что «Деловая Россия» Почернина в 2014 году поддержала действующего губернатора Псковской области Андрея Турчака на выборах. В «Псковском антикоррупционном фронте» считают, что получения озера Калацкого в собственность было основным условием поддержки г-на Турчака.
Новый хозяин земли в нарушение закона закрыл доступ местным жителям к озеру, после чего они пожаловались в прокуратуру. Региональное управление ФАС в свою очередь неоднократно и безуспешно пыталось оспорить победу ООО «База отдыха «Калацкое»» на торгах.
По данным ПАФ, убитая Татьяна Волар обеспечивала правовую поддержку аукционов по продаже земель.