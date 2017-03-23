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23 марта 17:25

Убийца экс-депутата Дениса Вороненкова скончался во время операции

Киллер, расстрелявший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Напомним, злоумышленник был ранен охранником российского политика

Фото: Reuters

Киллер, расстрелявший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Напомним, злоумышленник был ранен охранником российского политика.

О смерти исполнителя убийства сообщают украинские «Вести» со ссылкой на силовиков, которые охраняли подозреваемого.

Киллеру делали трепанацию черепа, который был поврежден в результате перестрелки с охранником Вороненкова. В ходе операции у мужчины несколько раз останавливалось сердце.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у подозреваемого при себе было служебное удостоверение, сейчас правоохранители проверяют подлинность документа. Удостоверение выдано на гражданина Украины.

Прокурор со своей стороны выразил удивление тем, что киллер на убийство взял с собой удостоверение личности. «Я редко встречал киллера, который с собой брал бы служебное удостоверение. А этот взял», - заявил украинский прокурор, добавив, что не исключает провокаций.

Напомним, что украинские власти считают причастными к убийству Дениса Вороненкова российские спецслужбы. В Киеве отметили, что Вороненков должен был дать показания в военной прокуратуре по делу о госизмене, возбужденном в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теги: Убийство Дениса Вороненкова
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