Убийца экс-депутата Дениса Вороненкова скончался во время операции
Киллер, расстрелявший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Напомним, злоумышленник был ранен охранником российского политика
Киллер, расстрелявший бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, скончался на операционном столе. Напомним, злоумышленник был ранен охранником российского политика.
О смерти исполнителя убийства сообщают украинские «Вести» со ссылкой на силовиков, которые охраняли подозреваемого.
Киллеру делали трепанацию черепа, который был поврежден в результате перестрелки с охранником Вороненкова. В ходе операции у мужчины несколько раз останавливалось сердце.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что у подозреваемого при себе было служебное удостоверение, сейчас правоохранители проверяют подлинность документа. Удостоверение выдано на гражданина Украины.
Прокурор со своей стороны выразил удивление тем, что киллер на убийство взял с собой удостоверение личности. «Я редко встречал киллера, который с собой брал бы служебное удостоверение. А этот взял», - заявил украинский прокурор, добавив, что не исключает провокаций.
Напомним, что украинские власти считают причастными к убийству Дениса Вороненкова российские спецслужбы. В Киеве отметили, что Вороненков должен был дать показания в военной прокуратуре по делу о госизмене, возбужденном в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.