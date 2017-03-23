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23 марта 16:47

Убитый в Киеве экс-депутат Денис Вороненков находился под охраной спецслужб Украины

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, застреленный 23 марта в центре Киева, находился под охраной одной из украинских специальных служб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко

Фото: Twitter.com/radiosvoboda

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, застреленный 23 марта в центре Киева, находился под охраной одной из украинских специальных служб. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Какое именно ведомство занималось охраной российского политика, не уточняется.

По словам генпрокурора, стрелявшего в Дениса Вороненкова киллера ранил сотрудник спецслужбы. «Человек, который был ранен сегодня и который сумел нанести выстрелы по киллеру, является действующим сотрудником одной из спецслужб Украины», - рассказал Луценко, слова которого приводит агентство УНИАН.

Денис Вороненков получил одну пулю в шею, две в область лица и еще одну в живот. Экс-депутат скончался на месте происшествия. Его охранник получил ранение. С места убийства изъяты пистолет ТТ и гильзы.

Пока информации о личности киллера нет. Сейчас он находится в реанимации под охраной.

Прокурор Луценко также сообщил, что киллера к отелю «Премьер-палас», около которого произошло убийство, подвезли на автомобиле Daewoo. Автомобиль в настоящее время находится в розыске.

Генпрокурор в ходе брифинга назвал две основные версии убийства Дениса Вороненкова, которые рассматривает следствие. «Это как убийство в качестве свидетеля по делу Януковича, так и версия о контрабанде ФСБ под прикрытием президента России», - заявил Юрий Луценко.

Теги: Убийство Дениса Вороненкова
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