Денис Вороненков незадолго до убийства рассказал об угрозах со стороны спецслужб
В деле об убийстве в центре Киева бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова появились новые подробности. Другой экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков был застрелен, когда шел на встречу с ним
В деле об убийстве в центре Киева бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова появились новые подробности. Другой экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что Вороненков был застрелен, когда шел на встречу с ним.
«Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна - я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков», - написал Пономарев в своем Facebook (орфография автора сохранена).
Напомним, что Илья Пономарев и Денис Вороненков ранее дали показания по делу в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене. Кроме того, оба критиковали российские власти за «кражу» Крыма.
Денис Вороненков убит около киевского отеля «Премьер-палас». Охранник экс-депутата успел выстрелить в киллера. Представитель украинской полиции сообщил, что убийца депутата госпитализирован в одну из киевских больниц с ранением. Также в полиции опровергли сведения об убийстве охранника Вороненкова. Мужчина получил ранение в результате стрельбы.
В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил украинскому изданию «Вести», что убийство Дениса Вороненкова, скорее всего заказное.
«Это первая версия, которая сейчас рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и сам способ совершения преступления», - сказал Крищенко. По его мнению, к убийству экс-депутата могут быть причастны российские спецслужбы.
Украинские СМИ в связи с убийством Вороненкова напомнили, что в своем недавнем интервью на сайте «Гордон» экс-депутат заявил, что российские спецслужбы могут его ликвидировать.
«Спецслужбы РФ контролировали каждый мой шаг, мой выезд из России вообще был в режиме спецмероприятия. Были серьезные опасения, что меня в багажнике вывезут из Украины и доставят в Россию, а значит, я бы никогда не смог доказать, что это похищение. Такие прецеденты уже имели место. Поэтому я объявил, что стал гражданином Украины», - заявил экс-депутат Госдумы.