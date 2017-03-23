В центре Киева убит экс-депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков
Бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков, переехавший на Украину, застрелен в центре Киева. Тело российского политика найдено с огнестрельными ранениями около отеля «Премьер-палац»
Бывший депутат Госдумы РФ от КПРФ Денис Вороненков, переехавший на Украину, застрелен в центре Киева. Тело российского политика найдено с огнестрельными ранениями около отеля «Премьер-палац».
Украинские «Вести» сообщают, что неизвестные открыли стрельбу в тот момент, когда Денис Вороненков вышел из отеля вместе с охранником. В результате покушения погиб депутат и его охранник.
В настоящее время около отеля Premier Palace работают следственно-оперативные группы национальной полиции и службы безопасности.
Правоохранительные орган Украины подтвердили факт гибели экс-депутата Госдумы России. Силовики считают, что убийство было заказным.
Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, после того как не смог переизбраться на новый срок уехал на Украину и получил гражданство этой страны. После переезда экс-депутат дал показания по делу о госизмене, возбужденному в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, а также раскритиковал российские власти за «кражу Крыма».
Следственный комитет России в свою очередь сообщил о возобновлении уголовного дела о рейдерском захвате здания в Москве, в котором подозревается экс-депутат. Вороненков был заочно арестован по обвинению в мошенничестве и объявлен в международный розыск.