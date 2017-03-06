В Новой Москве злоумышленники ограбили коттедж чиновника из Минэкономразвития
В Москве неизвестные злоумышленники ограбили частный дом, хозяином которого является глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России Алексей Грановский
В Москве неизвестные злоумышленники ограбили частный дом, хозяином которого является глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России Алексей Грановский.
Воры похитили наличные деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб потерпевший оценил в 16 млн рублей, сообщает портал Life.
В полиции рассказали, что драгоценности воры украли вместе с сейфом. Помимо бриллиантов в сейфе находились 3 млн рублей, 30 тысяч долларов США и 30 тысяч евро.
Также похищены паспорта супруги чиновника, а также няни, которая работает в семье.
Алексей Грановский проживает в элитном коттеджном поселке «Бристоль» на территории Новой Москвы.