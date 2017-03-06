Меню
Происшествия
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Происшествия
06 марта 14:53

В Новой Москве злоумышленники ограбили коттедж чиновника из Минэкономразвития

В Москве неизвестные злоумышленники ограбили частный дом, хозяином которого является глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России Алексей Грановский

В Москве неизвестные злоумышленники ограбили частный дом, хозяином которого является глава Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Минэкономразвития России Алексей Грановский.

Воры похитили наличные деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб потерпевший оценил в 16 млн рублей, сообщает портал Life.

В полиции рассказали, что драгоценности воры украли вместе с сейфом. Помимо бриллиантов в сейфе находились 3 млн рублей, 30 тысяч долларов США и 30 тысяч евро. 

Также похищены паспорта супруги чиновника, а также няни, которая работает в семье.

Алексей Грановский проживает в элитном коттеджном поселке «Бристоль» на территории Новой Москвы.

Читайте также
В Москве вооруженные грабители похитили у безработного 10 млн рублей
Полиция возбудила дело против гостей корпоратива за попытку унести с собой алкоголь
Сотрудник службы безопасности «Газпрома» сообщил о краже у него унитаза за 200 тысяч рублей
Сейчас на главной
сельское хозяйство
Накормим всю страну – только подайте на пропитание!
Краснодарский край, увеличив за прошедший год свой долг на 3,3% и, уменьшив налоговую нагрузку на 10,3% за счет налоговых и прочих доходов, на начало 2017-го регион остался должен государству без малого 150 миллиардов рублей.
Горячие новости
Сын Сергея Иванова официально возглавил компанию «Алроса»
Сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова официально назначен на должность главы алмазодобывающей компании «Алроса». Соответствующий указ 6 марта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Горячие новости
Добро пожаловать на борт
Единственная в России бюджетная авиакомпания «Победа» обучит своих сотрудников боевым искусствам для защиты от агрессивных пассажиров. Ранее перевозчик планировал нанять для своих работников частных охранников
Горячие новости
Спецслужбы получили доступ к переписке в Telegram
«Есть серьезные основания полагать, что государство все же получило неограниченный доступ к трафику мессенджера Telegram и архиву за три года. Закон Яровой действует», - написал Соловей на своей странице в Facebook
Горячие новости
Суд отменил приговор Евгении Чудновец
Воспитательница из Курганской области Евгения Чудновец, приговоренная к лишению свободы за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, в ближайшее время выйдет на свободу
Горячие новости
Москва избавляется от психиатрических больниц
В Москве в воскресенье, 5 марта, состоялась акция против оптимизации столичных больниц, результатом которой может стать закрытие психиатрических лечебниц. Акция прошла в формате встречи с депутатами Госдумы на Пушкинской площади
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Кандидата в президенты от оппозиции выберут на праймериз
Лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, который планирует принять участие в выборах президента России, предложил провести праймериз среди потенциальных кандидатов на пост главы государства
Горячие новости
«Неприкрытая, бессовестная пропаганда греха»
Голливудский фильм-сказку «Красавицы и чудовище» заподозрили в пропаганде гомосексуализма и педофилии. Депутат Госдумы и автор «антигейского закона» Виталий Милонов попросил Министерство культуры провести допремьерную проверку художественного фильма
Горячие новости
В МПГУ собираются готовить педагогов «нового поколения»
Об этом заявили представители ректората ведущего российского педагогического вуза России на пресс-конференции, посвященной презентации «Концепции развития МПГУ на период 2017-2020гг»
праздники
Отдыхают все!
Эта идея пришла на ум первому христианскому императору и основателю Константинополя весной 321 года. Указ повелевал всем подданным в воскресенье отдыхать. Госучреждения закрывались, разрешались только операции по освобождению рабов.
Горячие новости
Сахалинского министра арестовали за махинации с бюджетными средствами
Правоохранительные органы задержали главу Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах. Местный суд по ходатайству следствия поместил г-жу Гах под домашний арест
Горячие новости
Няша с «темным пятном»
В 2005 году, когда Крым не входил в состав Российской Федерации, Наталья Поклонская в качестве государственного обвинителя в суде требовала максимального наказания для пророссийского активиста Виктора Сажина в виде 7,5 лет лишения свободы
кинопремьера
Шопинг с призраком
"Персонального покупателя" проще всего обозначить как фильм ужасов с модной голливудской звездой в главной роли — и формально это не ошибка. Начинается он с того, что молодая американка Морин (Кристен Стюарт) проводит ночь в пустом поместье в пригороде Парижа.
Авторская колонка
Нам дали вольную!
Помните в лихих девяностых, как правило в людных местах, на рынках и вокзальных площадях, сидели крепкие ребятишки и на ящике крутили наперстки? Вот и сегодня такая бригада оккупировала правительственный комплекс зданий в Красногорске.
Дижур Николай
Горячие новости
WADA признает кофеин допингом
Если агентство примет такое решение, то спортсменам будет рекомендовано отказаться от употребления кофе и других продуктов, содержащих кофеин, сообщил глава руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба
Спорт
Удержаться на вершине
Сегодня с «зимних каникул» выходит чемпионат России по футболу: в Ростове-на-Дону сыграют «Томь» и «Ростов». Лидер турнира московский «Спартак» имеет пятиочковое преимущество над ближайшим соперником «Зенитом» и реальные шансы на первое с 2001 года чемпионство.
письмо в редакцию
ВТБ: ни людям – лишь себе
История простой российской семьи Ополевых из Кемеровской области, приславших к нам в редакцию письмо отчаяния, ясно показывает, что государственный банк ничем не отличается от обычного коммерческого, а по акульей хватке в поедании слабых порой последнего и превосходит.
Горячие новости
Медведева и Сечина зовут в суд
Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, находящийся в международном розыске по обвинению в хищениях, просит вызвать в международный суд для дачи показаний премьер-министра России Дмитрия Медведева