Специалисты Samsung выяснили причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7
Специалисты южнокорейской компании Samsung установили причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7, которые привели к миллиардным потерям. Эксперты выяснили, что часть аккумуляторов была произведена нестандартных размеров, что приводило к и перегреванию
Специалисты южнокорейской компании Samsung установили причину самовозгораний смартфонов Galaxy Note 7, которые привели к миллиардным потерям.
Эксперты выяснили, что часть аккумуляторов была произведена нестандартных размеров, что приводило к и перегреванию. При производстве аккумуляторов был допущен брак, сообщает издание Wall Street Journal.
Аккумуляторы для смартфонов производились компанией ATL.
Для предотвращения проблем со смартфонами в будущем Samsung разработала восьмиступенчатую систему проверок.
Напомним, продажи флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 7 начались в августе 2016 года. Затем стали поступать сообщения о взрывах и самовозгораниях телефонов.
Компания была вынуждена отозвать 2,5 млн устройств и остановить их производство до выяснения причин самовозгораний.
Убытки из-за проблем со смартфонами в южнокорейской компании оценили в 5 млрд долларов.