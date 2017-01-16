Обвиняемый в получении крупной взятки омский судья покончил с собой
В Омской области покончил с собой судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко. Незадолго до самоубийства Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки
В Омской области покончил с собой судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко. Незадолго до самоубийства Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки в размере 8 млн рублей.
14 января тело судьи было обнаружено в парке 300-летия Омска. По данным следствия, Москаленко покончил с собой, но предсмертной записки не оставил.
Уголовное дело в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска было возбуждено в июле 2016 года. Дело завели по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина.
По версии следствия, Сергей Москваленко получил взятку в размере 8 млн рублей от бывшего руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга.
Взятку Москаленко бизнесмен заплатил за то, чтобы он направил материалы уголовного дела против него в прокуратуру. При повторном поступлении дела в суд, Москаленко должен был вынести оправдательный приговор.
Виктор Берг обвинялся в хищении средств дольщиков в размере 100 млн рублей, а также невыплате зарплаты своим сотрудникам. В октябре 2015 года Берг был застрелен киллером в лесу. В ноябре того же года неизвестный нанес ножевые ранения судье Москаленко.