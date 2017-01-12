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авиакатастрофа
Сергей Машкин
Коммерсантъ
12 января 13:06

Катастрофа без внешнего воздействия

Эксперты установили, что Ту-154 не сбивали и не взрывали

Фото: РИА Новости

Как стало известно, на днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека.

Террористическая версия крушения Ту-154, летевшего с гуманитарной миссией на российскую военную базу в Сирию, напомним, изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе возбужденного уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ). В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы поэтапно извлекаемых со дна Черного моря обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза. В багажных отсеках "Тушки", как уже сообщалось, находились медикаменты для пострадавших от боевых действий и реквизит Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, артисты которого летели для того, чтобы дать новогодний концерт для военнослужащих.

Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты. Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла. Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам — как взрывотехникам, так и судебным медикам — пришлось искать и сами осколки. Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.

Отметим, что российские эксперты имеют приличный опыт расследования так называемого боевого поражения воздушных судов. Известно, например, что они еще в 2001 году по этой методике сумели однозначно установить причину катастрофы Ту-154 авиакомпании "Сибирь", летевшего из Тель-Авива в Новосибирск и рухнувшего в то же Черное море. Причиной гибели находившихся на борту "Тушки" 78 человек, согласно заключению экспертов, стало боевое поражение самолета ракетой, выпущенной с зенитного ракетного комплекса С-200 во время учений, проводившийся украинской армией.

Катастрофа A321 компании "Когалымавиа", летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и упавшего на Синайском полуострове в октябре прошлого года, вообще была фактически раскрыта взрывотехниками ФСБ в первые дни после трагедии. Экспресс-анализ предметов багажа показал наличие на них следов тротила, а после вскоре было однозначно установлено, что 224 летевших этим рейсом человека погубила бомба, незаметно заложенная в багажный отсек лайнера пособниками террористов в египетском аэропорту.

На этот раз, как пояснил собеседник, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем военной "Тушки". Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был "неестественно задран". Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.

Дать точный ответ относительно причин аварии, впрочем, смогут только военно-авиационные эксперты, которые заняты сейчас анализом информации, полученной с параметрического и речевого самописцев Ту-154Б-2. Последние не исключают, что ошибкам летчиков могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлете технические проблемы.

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