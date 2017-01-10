Маньяк-полицейский из Ангарска признался в убийстве еще 47 человек
Бывший сотрудник полиции из Ангарска Михаил Попков, который в 2015 году был приговорен к пожизненному сроку за убийство 22 женщин, признался в совершении еще 47 преступлений
Фото: polytika.ru
Бывший сотрудник полиции из Ангарска Михаил Попков, который в 2015 году был приговорен к пожизненному сроку за убийство 22 женщин, признался в совершении еще 47 преступлений.
Накануне Иркутский облсуд продлил маньяку из Ангарска срок ареста еще на четыре месяца в связи с новыми показаниями. По этой же причине серийный убийца не был переведен в колонию строгого режима.
Михаил Попков 14 января 2015 года был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 жительниц Ангарска и нанесение еще двум жертвам тяжких телесных повреждений.
Сейчас маньяку-полицейскому предъявлены обвинения еще по 47 эпизодам. Преступления были совершены им в период с 1992 по 2007 годы, сообщает ИА IrkutskMedia.