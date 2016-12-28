Причину трагедии Ту-154 раскроют «черные ящики»
Будет ли рассказана вся правда о гибели лайнера, летевшего на базу Хмеймим с гуманитарной миссией
Основной самописец, поднятый с борта разбившегося Ту-154, вчера был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт ВВС России. Если «черный ящик» не сильно поврежден, причина катастрофы, унесшей жизни 92 человек, станет известна в ближайшее время.
Как сообщало Министерство обороны, в поисковой операции у сочинского побережья задействовано 45 кораблей и судов (в том числе 32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов. В последние дни к поисковой группировке присоединился противодиверсионный катер «Суворовец», опытовое судно «Селигер», катамаран «Борей», спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», рейдовые водолазные катера и 4 обитаемых глубоководных аппарата.
По сообщению официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, к 27 декабря закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска. В семи секторах полностью осмотрено дно. Бортовой самописец был обнаружен телеуправляемым аппаратом «Фалкон» во вторник, в 5 часов 42 минуты по московскому времени, на удаленности 1600 м от берега на 17-метровой глубине и оперативно доставлен в Москву. Как уточнил известный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, на приборе, если он не безнадежно поврежден и работал исправно, должны быть зафиксированы основные параметрические данные – скорость полета, высота, параметры работы двигателя, гидросистем, техническое состояние самолета и т.д., позволяющие определить причину катастрофы.
Тем временем средства массовой информации разыскали очевидца катастрофы – сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, который с борта катера якобы видел Ту-154 перед катастрофой, летевшего на небольшой скорости с «неестественно задранным носом». По его словам, самолет, вместо того чтобы набирать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собираясь сесть, и в следующее мгновение задел поверхность воды хвостом, который при ударе отвалился. Ту-154 был похож на «мотоцикл, поставленный водителем на заднее колесо», добавил этот не названный очевидец.
К показаниям ранее не выявленного свидетеля сразу же возникло множество вопросов. Нетрудно догадаться, что это один из членов экипажа катера, который, вероятнее всего, нес дежурство напротив президентской резиденции, и только поэтому не смог без команды сверху оставить свой чрезвычайно важный «боевой пост» и взять курс к месту катастрофы. Удалось бы тогда кого-нибудь спасти? Эксперты полагают, что вряд ли. Очевидно, после удара о воду в живых никого не оставалось. Об этом свидетельствует тот факт, что поисковикам чаще попадаются человеческие фрагменты: по данным на вторник, обнаружено 156 фрагментов погибших и только 12 тел. Проводится генетическая экспертиза, но пока опознан лишь один из пассажиров злосчастного рейса.
Примечательно, что до сих пор нет никакой официальной реакции на откровение неназванного морского пограничника. Также неизвестно, имеется ли соотвествующая запись в вахтенном журнале (а такая должна быть обязательно!), подтверждающая слова очевидца. Нет сведений и том, получало ли местное руководство погранслужбы ФСБ сообщение насчет крушения Ту-154 от экипажа катера, а если получало, почему никакой реакции не последовало. По крайней мере Минобороны, которое держит поисковую операцию под контролем, заявлений на этот счет не сделало. И тогда возникает еще один вопрос на засыпку: если точное место падения Ту-154 все-таки было известно с самого начала, почему эта информация сразу же не поступила спасателям и в результате поиск пришлось вести на значительной акватории – 100 кв. км? Напомним, что в самых первых сообщениях говорилось, будто самолет упал где-то в горах.
Ожидалось, что все точки над «i» генерал армии Сергей Шойгу расставит во вторник на селекторном совещании Минобороны, которое открылось минутой молчания в память о погибших на борту летевшего в Сирию Ту-154. По каким-то причинам глава оборонного ведомства не стал комментировать ни откровения так называемого очевидца, ни тот факт, что уже после «черного ящика» подводные аппараты судна «Селигер», приписанного к Главному управлению глубоководных исследований Минобороны, и черноморского спасательного судна «Эпрон» обнаружили на дне двигатель, стойку шасси и элементы обшивки самолета, разбросанные на расстоянии от 1600 м до 4,5 тыс. м от береговой черты. Вряд ли течение, даже самое сильное, могло разнести так далеко друг от друга двигатель, стойку шаси и элементы обшивки. Эксперты полагают, что подобный разброс, как вариант, мог стать следствием взрыва. При этом глава Минтранса Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию, еще раз подтвердил, что террористический акт на борту Ту-154 не рассматривается в качестве основной версии.
Но, возможно, не в интересах следствия раскрывать сейчас все карты. Время не пришло. Поэтому Сергей Шойгу предпочел говорить не о «технических деталях», а о выполнявших свой военный и гражданский долг людях, которых так и не дождались на авиабазе Хмеймим. «Вы знаете, произошла большая трагедия, – сказал министр обороны. – Погибли наши товарищи, сослуживцы, люди, с которыми мы много и продуктивно работали в разных направлениях, люди, которые представляли цвет, лицо наших Вооруженных сил, нашей культуры и, безусловно, те, кто все эти годы помогал и поддерживал нас, а мы поддерживали их в больших и крупных гуманитарных операциях в разных местах, на разных территориях».
Уже известно, что гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» для детей Сирии, которым занималась Доктор Лиза, доставлен на аэродром авиабазы в Хмеймим и в ближайшее время будет передан адресатам. Также Сергей Шойгу сообщил, что принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений Минобороны в Москве. Ранее стало известно, что именем погибшего на борту Ту-154 генерал-лейтенанта Валерия Халилова будет названо военно-музыкальное училище. А в ближайшее время ожидается решение о предоставлении Ансамблю им. Александрова 70 служебных квартир, чтобы, как сказал Сергей Шойгу, «мы могли в ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали традиции, которыми славен Ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных сил РФ».
Не приходится сомневаться, что Министерство обороны сделает все, чтобы увековечить память погибших на борту Ту-154. И важно, чтобы эта память была действительно светлой: чтобы не осталось никаких якобы не подлежащих разглашению «служебных тайн», чтобы за трагедией, всколыхнувшей страну, не тянулся след недомолвок.
Уже в последний момент стало известно, что водолазы подняли на поверхность часть хвостового оперения Ту-154, где предположительно находятся еще два самописца. На первый взгляд состояние их хорошее. Стало быть, у технических специалистов и следствия уже имеются все данные, чтобы установить истину.