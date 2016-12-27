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Смертность от гриппа возросла в три раза
Авторская колонка
27 декабря 12:59
Ганапольский Матвей

Журналист, обозреватель

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Не только доктор Лиза

Да, в самолёте была доктор Лиза – легендарный человек.

Но ведь там еще и другие были.

Жуткая катастрофа под Новый Год унесла жизни и прочих, о которых слово «прочие» сказать-то и язык не поворачивается. 
Музыканты и певцы военного ансамбля им. Александрова практически полным составом – теперь жуткое дело будет новых набирать.

Телевизионщики, экипаж.

Не знаю, может пришло время людей как-то группами в такие поездки отправлять – я знаю, что многие семьи не летают вместе на случай катастрофы, делят семью пополам и так летают. Мне эта авария напоминает тот знаменитый польский самолёт, который летел в Россию и в нем погибло чуть ли не всё руководство Польши. Видимо, нельзя так летать, чтобы все в доверяли свои жизни одному ТУ-154. 

Сейчас интернет наполнен фотографиями погибших и комментариями. Оказалось, что мир тесен и то тут, то там фото и подпись – «я его знал, мы вместе работали». Или учились вместе.

Конечно же, в подобных случаях, кроме скорби, рождаются вопросы. Когда была война против фашистов, то было понятно, за что воюем – нужно было дойти до Берлина и воткнуть знамя Победы в сердце врага – в Рейхстаг. Сейчас же, повторяется Афганистан – бегают разрозненные отряды, каждый себя как-то величает, и поди пойми, а когда же будет победа российского оружия. Где та географическая или смысловая точка, когда будет сказано «хватит!» Столицы с Рейхстагом у противника нет, кому ни станешь помогать – участвуешь в религиозной войне. Вроде и воюет Россия осторожно, по-современному – самолёты, ракеты, авианосец подтянули. Но война так устроена, что свои жертвы всё равно соберёт.

Вот и собирает.

На фоне этой трагедии вновь возникает вопрос – а нужна ли России эта война. Но ответа нет, да он и не предвидится, ибо это война частная, это война одного человека, который если решил, что война будет, то она есть. И никто не осмеливается потребовать у него ответа – а зачем мы воюем. Даже эти девяносто два человека, погибших, когда летели на эту войну, не станут поводом для кого-то спросить – а зачем мы там, на чужбине, лепим себе второй Афганистан.

Некому спросить: ветви власти равнодушно подмахивают всему, что требует Путин, а оппозиции никто не ответит.

Сейчас стали эту войну сравнивать с Афганской, но тут я против. Когда нужно было её закончить, то нашёлся у страны лидер, который её прекратил. Но сейчас лидер хочет воевать до победного конца, который не обозначен ни временем, ни географией. 

В самолёте погибла не только доктор Лиза. Там было много хороших людей – кроме Лизы еще девяносто один человек.

Хотя бы в память о них, кто-то должен задать президенту главный вопрос – зачем России эта война.

Источник - Эхо Москвы

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