Следователи проверяют версию о заправке самолета Ту-154 некачественным топливом
Эксперты в качестве еще одной версии крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны назвали некачественное топливо, которым лайнер заправили в аэропорту Адлера
Эксперты в качестве еще одной версии крушения самолета Ту-154 летного отряда Минобороны назвали некачественное топливо, которым лайнер заправили в аэропорту Адлера.
В рамках отработки этой версии следователи СКР провели заборы авиационного керосина, которым дозаправили летевший в Сирию самолет.
«Три двигателя одновременно отказать не могут. Это возможно, только если топливо некондиционное. Но так как это международный аэропорт с серьезным контролем и после крушения из него вылетают самолеты, эта версия представляется маловероятной», - заявил «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов.
Приоритетными версиями являются техническая неисправность и ошибка экипажа. Согласно предварительным данным, самолет взлетел, но затем набор высоты прекратился. Лайнер начал разворот со снижением, после чего упал в воду. По мнению экспертов, такое могло произойти при потере тяги и полном или частичном отказе управления.
Также в рамках расследования дела проверятся версия о теракте, так как экипаж не докладывал диспетчерам о каких-либо неполадках.
В свою очередь летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев назвал крушение Ту-154 «мистикой». По его словам, данный самолет был очень надежным, техническое обслуживание Минобороны проводит регулярно, система безопасности находится на высочайшем уровне, а члены экипажа являются суперпрофессионалами.
Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны выполнял рейс из аэропорта Чкаловский в сирийскую Латакию. В Сочи лайнер совершал дозаправку. Через две минуты после взлета самолет пропал с радаров, а затем его обломки обнаружили в Черном море.
На борту находилось 92 человека. Среди пассажиров были журналисты государственных телеканалов, артисты ансамбля имени Александрова, а также известный детский доктор Елизавета Глинка, которая везла медикаменты.