Опубликован полный список пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154
Родственники пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море, прибывают в Сочи специальными рейсами. Местные власти сообщили, что для них выделены помещения в нескольких санаториях. В аэропорту города Сочи работают пункты медико-психологической помощи
Родственники пассажиров, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Черном море, прибывают в Сочи специальными рейсами. Местные власти сообщили, что для них выделены помещения в нескольких санаториях. В аэропорту города Сочи работают пункты медико-психологической помощи.
Указов мэра Сочи Анатолием Пахомовым, медицинские службы переведены в режим повышенной готовности.
Глава Министерства труда Максим Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. Кроме того, Пенсионный фонд России должен установить им пенсии в связи с потерей кормильца.
В Министерстве транспорта сообщили, что тела погибших будут доставлены в Москву, где пройдет процедура опознания.
Самолет Ту-154 летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) потерпел крушение сразу после вылета из Сочи, где он находился на дозаправке. Лайнер направлялся на российскую базу Хмеймим в Сирии.
Выживших в результате авиакатастрофы нет. По уточненным данным, на борту находилось 92 человека. В Сирию летели артисты ансамбля имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты телеканалов НТВ, «Звезда», Первого канала, а также известный доктор Елизавета Глинка и глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков.
Минобороны России обнародовало на своем сайте полный список пассажиров и членов экипажа.
Состав экипажа Ту-154 85572:
1. м-р Волков Р.В.
2. к-н Ровенский А.С.
3. п/п-к Петухов А.Н.
4. к-н Мамонов А.В.
5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.
6. м-р Трегубов В.А.
7. ст. л-т Сушков B.C.
8. ст. л-т Суханов А.О.
Список пассажиров:
Военнослужащие:
1. гл Халилов В.М.
2. п-к Хасанов А.Б.
3. п-к Ваганов А.И.
4. п-к Иванов А.Ю.
5. п/п-к Колосовский А.В.
6. м-р Долинский А.И.
7. п-к Негруб А.Н.
8. к-н Абросимов С.С.
Федеральные государственные гражданские служащие:
1. Губанков А.Н.
2. Бадрутдинова О.Т.
Международная общественная организация «Справедливая помощь»:
1. Глинка Е.П.
Средства массовой информации:
1.Рунков Д.А.
2.Денисов В.В.
3.Сойдов А.А.
4.Лужецкий М.В.
5.Обухов П.К.
6.Пестов О.М.
7.Ржевский В.В.
8.Суранов А.А.
9.Толстов Е.В.
ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:
1. Сонников А.В.
2. Гужова Л.А.
3. Ивашко А.Н.
4. Бродский В.А.
5. Булочников Е.В.
6. Голиков В.В.
7. Осипов Г.Л.
8. Санин В.В.
9. Майоров К.В.
10. Буряченко Б.Б.
11. Бобовников Д.В.
12. Баздырев А.К.
13. Белоножко Д.М.
14. Бесчасинов Д.А.
15. Васин М.А.
16. Георгиян А.Т.
17.Давиденко К.А.
18.Денискин С.И.
19.Журавлев П.В.
20.Закиров P.P.
21.Иванов М.А.
22.Иванов А.В.
23.Котляр С.А.
24.Кочемасов А.С.
25.Кривцов А.А.
26.Литвяков Д.Н.
27.Мокриков А.О.
28.Моргунов А.А.
29.Насибулин Ж.А.
30.Новокшанов Ю.М.
31.Поляков В.В.
32.Савельев А.В.
33.Соколовский А.В.
34.Тарасенко А.Н.
35.Трофимов А.С.
36.Узловский А.А.
37.Халимон B.JI.
38.Штуко А.А.
39.Крючков И.А.
40.Ермолин В.И.
41.Быков C.JI.
42.Колобродов К.А.
43.Корзанов О.В.
44.Ларионов И.Ф.
45.Ляшенко К.И.
46.Михалин В.К.
47.ст.с-т Попов В.А.
48.Разумов А.А.
49.Серов А.С.
50.Шахов И.В.
51.Арчукова А.А.
52.Гильманова P.P.
53.Игнатьева Н.В.
54.Клокотова М.А.
55.Корзанова Е.И.
56.Пырьева Л.А.
57.Сатарова В.И.
58.Трофимова Д.С.
59.Хорошова Л.Н.
60.Цвиринько А.И.
61.Шагун О.Ю.
62.Гурар Л.И.
63.Сулейманов Б.Р.
64. Столяр И.В.