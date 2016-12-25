В Черном море потерпел крушение самолет Минобороны с артистами и журналистами
В Сочи утром в воскресенье, 25 декабря, потерпел крушение самолет Минобороны, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александра и журналисты. Лайнер упал в Черное море после взлета. Музыканты и журналисты летели на российскую базу Хмеймим в Сирии
В Сочи утром в воскресенье, 25 декабря, потерпел крушение самолет Минобороны, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александра и журналисты. Лайнер упал в Черное море после взлета. Музыканты и журналисты летели на российскую базу Хмеймим в Сирии, в Сочи самолет совершал дозаправку.
По данным «Интерфакса», обломки Ту-154 найдены в акватории Черного моря в 1,5 км от берега. На борту находился 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа.
Самолет Минобороны потерпел крушение на взлете, когда еще не успел набрать необходимую высоту. Сигнал бедствия экипаж диспетчерским службам не подавал. По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал.
По уточненным данным, среди журналистов в самолете находились сотрудники Первого канала и телеканала «Звезда». От Первого канала в Сирию летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщает РИА Новости.
Телеканал «Звезда» имена своих сотрудников пока не называет.
В свою очередь портал Life сообщает, что на борту лайнера могла находится известный детский доктор Елизавета Глинка (доктор Лиза). Эти данные также подтверждает источник телеканала РЕН ТВ.
По факту падения самолета Ту-154 Минобороны России Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия». Основные версии крушения самолета - ошибка экипажа и техническая неисправность.